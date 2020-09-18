بتكلفة 6.7 مليار جنيه.. طفرة في المشروعات التنموية في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية هائلة فى مجال الطرق والكهرباء والاتصالات والتعليم على مدار ثلاثة أعوام .





واوضح انه تم تنفيذ تلك المشروعات فى القطاعات التنموية المختلفة بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليار و700 مليون جنيه ومنها مشروعات رصف 2700 كم بتكلفة 5.3 مليار جنيه، والتى تضمنت رصف طريق تنيدة منفلوط والذى يجرى استكمال المرحلة الثالثة منه وطريق الفرافرة ديروط بالاضافة لتنفيذ عدد من الطرق الفرعية وازدواجات الطرق فى عدة مراكز بالمحافظة .

اقرا ايضا:





وأضاف الزملوط أنه في مجال الكهرباء جرى إنشاء خط بديل للربط الكهربائي بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وفي مجال الاتصالات، تمت تغطية المحافظة بشبكة اتصالات متطورة محلية ودولية بتكلفة 152 مليون جنيه لعدد 75 برجا .





وفي مجال التعليم، تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية لأول مرة بالمحافظة بتكلفة 22.5 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ المدرسة الخضراء من خلال زراعة النخيل بها، حيث تمت زراعة 50 نخلة بكل مدرسة، بواقع 4764 نخلة بجميع مدارس المحافظة.

ولفت الي انه تم تخصيص مبنى ديوان عام المحافظة القديم للجامعة لإنشاء كلية الطب والتى من المقرر افتتاحها العام الدراسى بعد القادم .



