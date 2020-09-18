AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 6.7 مليار جنيه.. طفرة في المشروعات التنموية في الوادي الجديد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:58 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية هائلة فى مجال الطرق والكهرباء والاتصالات والتعليم على مدار ثلاثة أعوام .

واوضح انه تم تنفيذ تلك المشروعات فى القطاعات التنموية المختلفة بتكلفة اجمالية بلغت 6 مليار و700 مليون جنيه ومنها مشروعات رصف 2700 كم بتكلفة 5.3 مليار جنيه، والتى تضمنت رصف طريق تنيدة منفلوط والذى يجرى استكمال المرحلة الثالثة منه وطريق الفرافرة ديروط  بالاضافة لتنفيذ عدد من الطرق الفرعية وازدواجات الطرق فى عدة مراكز بالمحافظة .
اقرا ايضا:

وأضاف الزملوط أنه في مجال الكهرباء جرى  إنشاء خط بديل للربط الكهربائي بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وفي مجال الاتصالات، تمت تغطية المحافظة بشبكة اتصالات متطورة محلية ودولية بتكلفة 152 مليون جنيه لعدد 75 برجا .

 وفي مجال التعليم، تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية لأول مرة بالمحافظة بتكلفة 22.5 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ المدرسة الخضراء من خلال زراعة النخيل بها، حيث تمت زراعة 50 نخلة بكل مدرسة، بواقع 4764 نخلة بجميع مدارس المحافظة.
 ولفت الي انه  تم تخصيص مبنى ديوان عام المحافظة القديم للجامعة لإنشاء كلية الطب والتى من المقرر افتتاحها العام الدراسى بعد القادم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 205 ملايين جنيه.. تطوير المناطق العشوائية بالوادي الجديد

رئيس الوزراء يتابع مشروعات جارٍ تنفيذها في مختلف القطاعات في مطروح ويؤكد: لن يُسمح بأي مخالفة جديدة في البناء

محافظ الوادي الجديد يطالب بزيادة ماكينات الصرف الآلي بالفرافرة

في اجتماع فيديو| مدبولي يستعرض موقف تنفيذ مشروعات المنوفية الخدمية وانتهاء أخرى من "صرف صحي ومصنع تدوير".. ويكلف باستخدام أراض لـ الأوقاف لبناء مدارس

الحكومة: 152 مليون جنيه لتغطية شبكة الاتصالات.. و105 ملايين لتطوير العشوائيات بالوادي

تنفيذ 23 تكليفا رئاسيا فى الوادي الجديد| مدبولي: 269 مليون جنيه للخطة الاستثمارية وتطوير مجمع التمور..الزملوط : بناء منازل ريفية لزيادة الرقعة الزراعية.. ومنطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات

ترشيحاتنا

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أحرقوها بالكامل.. جنة كريستيانو رونالدو تقع في قبضة داعش.. صور

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان بعد وفاة ابن عمه

بسبب رصاصة مجهولة.. وفاة محمد عطوي لاعب منتخب لبنان

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بسبب كورونا.. فريق ألماني يخسر 37 - 0

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا وجدتى شعرا زائدا فى الوجه قبل الخروج بلحظات.. إليك الحل

أنيقة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة ماغي بو غصن في عيد ميلادها

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام