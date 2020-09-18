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أخبار العالم

الهلال الأحمر الكويتي يواصل مساعداته لمتضرري تفجير مرفأ بيروت

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:31 م
الهلال الأحمر الكويتي
الهلال الأحمر الكويتي
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محمود نوفل

قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة إنها واصلت مساندتها ودعمها للاسر المتضررة من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من اغسطس الماضي بتوزيع مستلزمات واحتياجات اغاثية على الف اسرة متضررة بالمدينة.

وأكد رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية  استمرار الجمعية في مساعدة الاسر من خلال توفير المستلزمات الضرورية التي تمكنهم من مواجهة الظرف الذي استجد بتضرر منازلهم. وأشار الى ان الفريق الميداني للجمعية المتواجد في المناطق المتضررة في بيروت يتواصل بشكل مباشر مع الاسر هناك ويطلع على احتياجاتهم ليقوم لاحقا بتوفيرها وتوزيعها عليهم.

 وقال ان الجمعية "تقوم حاليا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى لبنان بتوزيع البطانيات والمواد الغذائية على الف اسرة في محاولة للتخفيف من حجم المعاناة الكبير الذي تتحمله الاسر جراء تدمير منازلها". 

وبدورهم نوه عدد من افراد الاسر المتضررة بنوعية وطريقة الدعم الذي يوفره الهلال الأحمر الكويتي مشيدين بأهمية التوزيع المباشر للاحتياجات على المتضررين.

 وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان قدرت الشهر الماضي عدد المنازل المتضررة ب 3972 مبنى و4214 سيارة.

 وشكلت دولة الكويت فور وقوع انفجار المرفأ اول جسر جوي اغاثي لدعم لبنان نقلت خلاله 18 طائرة من القوة الجوية الكويتية ما يقدر ب 820 طنا من الاحتياجات الطبية والصحية والغذائية.
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