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رياضة

بمشاركة أبو ريدة: الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع شعار"فيفا جديد بدون فساد"|تفاصيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:09 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
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يسري غازي
شارك المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، كونجرس فيفا، والذي جرى اليوم، بتقنية الفيديو كونفرنس.

وتركزت اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا على الحديث عن ممارسة كرة القدم في ظل انتشار فيروس كوفيد  ١٩ بالإضافة إلى مواصلة العمل على مكافحة الفساد والعنصرية بكافة أشكالهما.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية، عرض التقرير المالي ومناقشة الوضع المالي للاتحاد الدولي، والتأكيد على أن الموقف المالي مستقر على الرغم من جائحة فيروس كورونا وزادت إيرادات الاتحاد بنسبة أكبر من ٤٠% منذ ٢٠١٥ مع وجود احتياطي مالي بقيمة ٢.٦ مليار دولار أمريكي، إضافة إلى أصول تقدر بأكثر من ٤ مليارات دولار كذلك.

وتحدث إنفانتينو خلال الاجتماعات على أنه اجتمع مع المدعي العام السويسري الأعلى من أجل التشاور بشأن فيفا الجديد بدون فساد، وهو الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي، لمحاربة كافة أشكال الفساد.

وكان أبوريدة شارك أمس في اجتماع مجلس الفيفا كونه عضوا بالمجلس وبحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.
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