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محافظات

بتكلفة 26 مليون جنيه.. افتتاح 14 مسجدًا جديدًا بسوهاج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:07 م
افتتاح 14 مسجدًا
افتتاح 14 مسجدًا جديدًا بسوهاج
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سوهاج _ انغام الجنايني

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الجمعه، مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لافتتاح مسجد ال خالد بقرية الحريزات بمركز المنشاه.

وذلك تزامنًا مع قيام مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بافتتاح ١٣ مسجدًا اخرين بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة ٢٦ مليون جنيه، وذلك ضمن خطة إنشاء وتطوير المساجد التي تقوم بتنفيذها وزارة الأوقاف.

حضر الافتتاح كل من الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، وممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة المنشاه، وعدد من مشايخ وأئمة الاوقاف بسوهاج.

وقال  "القاضى" إن الدولة حريصة على بناء دور العبادة وتوفير الاماكن اللائقة للمواطنين لاداء مناسك العبادة، مشيدا بجهود وزارة الاوقاف فى اعمار بيوت الله، لافتا الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح الشيخ علي طيفور، انه تم  إنشاء وتطوير وتوسعة 19 مسجدًا من بينها 14 مسجدًا تم تنفيذها بمعرفة الوزارة و5 تم تنفيذها بالجهود الذاتية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز لعدد 14 مسجدا، تقوم المديرية بافتتاحها اليوم.

وقال "طيفور" ان المساجد التى تم افتتاحها اليوم هي مساجد الرحمن بقرية الجبيرات بطهطا،  والنور بقرية السمطا بالبلينا، والتقوى بنجع الجديان بجرجا، والنور بقرية شطورة بطهطا، وعلى عبد العال بقرية الحرافشه بجهينة، وال خالد بقرية الحريزات بالمنشاه، والفتح بقرية الحبيل بالبلينا، وال حسين حسن بقرية نزالى داود بطهطا ، والنور بقرية الصفيحه بطهطا، وال سليمان سالم بقرية السوالم بطهطا، والإيمان بنجع عقل بطهطا، والرحمن بقرية الخذندراية بطهطا، وال خضير بقرية نزالى داود بطهطا، وال ليفه بقرية الحريزات بالمنشاه .
بتكلفة 26 مليون جنيه.. افتتاح 14 مسجدًا جديدًا بسوهاج
بتكلفة 26 مليون جنيه.. افتتاح 14 مسجدًا جديدًا بسوهاج
بتكلفة 26 مليون جنيه.. افتتاح 14 مسجدًا جديدًا بسوهاج
بتكلفة 26 مليون جنيه.. افتتاح 14 مسجدًا جديدًا بسوهاج
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