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رياضة

قبل موقعة ليفربول وتشيلسي.. كلوب يهاجم الإعلام الإنجليزي بسبب لامبارد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:21 م
كلوب ولامبارد
كلوب ولامبارد
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محمد السعيد
شن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هجوما عنيفا على وسائل الإعلام الإنجليزية، بسبب محاولتها خلق عداوة بينه وبين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي.


ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي:" الصحف تريد أن تخلق عداوة بيني وبين لامبارد، لماذا!.. عليكم أن تتوقفوا عن قراءة هذه الأخبار.


وتابع:" لامبارد شخص جيد والمنافسة بيننا  تقتصر خلال المباريات ففط، البعض يريد أن يخلق عداوة بيننا مثل التي كانت بين فيرجسون وفينجر، لكن هذا غير موجود سوى في الصحف".

وعن مواجهة تشيلسي، قال:" لا نعرف الكثير عن تشيلسي أو الطريقة التي سيلعب بها أمامنا، لأننا في بداية الموسم".
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