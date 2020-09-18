خط نجدة الطفل يكشف سبب إخلاء سبيل أحمد وزينب ..فيديو

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن فيديوهات أحمد حسن وزينب مثيرة للجدل وليس لها أي مبرر، مشددا على أن فيديو ترويع الطفلة كان يستحق المحاسبة عليه، لأنه به واقعة استغلال طفلة ، وذلك الأمر مجرم وفقا لقانون الطفل.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، :الهدف الرئيسي للمجلس هو حماية الطفلة من الخطر المعرضة له، معقبا: المجلس أوصى أن في حالة حبس الوالدين تكون الطفلة تحت رعاية الجدة.



وأكمل: دورنا خلال الفترة القادمة سينحصر على مراقبة الطفلة ومعرفة ما إذا كانت تتعرض للخطر والاستغلال أم لا.



وأردف : قرار إخلاء سبيلهم جاء لمراعاة الطفلة فقط، متابعا: خلال الفترة القادمة سنتواصل مع أهل الطفلة وسنقدم لهم إرشاد أسري وتأهيلي للتعامل مع الطفلة.





