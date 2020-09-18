السيطرة على حريق نشب بـ مخلفات زراعية في طوخ .. صور

تمكنت الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب في مخلفات زراعية بطوخ.









وعلى الفور تم الدفع بسيارت اطفاء وتم اخماد النيران واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.





وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ بنشوب حريق فى مخلفات زراعة بنطاق الوحدة المحلية بمشتهر.





وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء الحريق بالوحدة المحلية بمشتهر وتبين اندلاع حريق بمخلفات زراعية بناحية عزبة سعد بك بجوار طريق شبرا بنها الحر وتم اطفائها والتعامل معها.





وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وجه بضرورة التعاون مع وزارة البيئة؛ للحد من السحابة السوداء، حيث تعد حرق المخلفات الزراعية مخالفة لقانون البيئة لمواجهة السحابة السوداء.