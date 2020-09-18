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أخبار العالم

شاهد| حاخام الجالية اليهودية بالإمارات ينفخ الشوفار بمناسبة رأس السنة العبرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:44 م
حاخام الجالية اليهودية
حاخام الجالية اليهودية بالامارات
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قسم الخارجي
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر النفخ في الشوفار "البوق اليهودي" في الإمارات بمناسبة حلول العام العبري الجديد.

وكتب ادرعي: "مشهد بألف كلمة..حاخام الجالية اليهودية في دولة الإمارات ينفخ البوق اليهودي (الشوفار) في دبي بمناسبة حلول رأس السنة العبرية".

وتابع: "تمنياتنا أن يحل علينا وعليكم العام المقبل بالسلام والمحبة والعافية!".
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد قد هنأ اليهود بمناسبة عيد رأس السنة العبرية وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شنا توفا".


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