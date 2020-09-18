غلق كلي لـ شارع الهرم وتقاطعه مع محور المنصورية 48 ساعة

أعلنت ادارة مرور الجيزة، إغلاقا كليًّا لـ شارع الهرم وتقاطعه مع محور المنصورية، في الاتجاه القادم من ميدان النصر ، وذلك لمده يومين، على مرحلتين ، حيث تبدأ المرحله الاولى ، غدا السبت الموافق 19 /9 ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه 11 مساء ، وتكون المرحله الثانيه يوم الثلاثاء الموافق 22 - 9 ابتداء من الساعه 12 صباحا وحتى الساعه 11 مساء.





وأوضحت أن ذلك يأتي فى اطار الاعمال الانشائيه الخاصه بمشروع الكوبري العلوي الذي يتم تنفيذه بتقاطع محور المنصوريه مع شارع الاهرام حيث سيتم تركيب الكمرات الحديديه الخاصه بالكوبري على تقاطع شارع الاهرام مع محور المنصوريه والتي يبلغ عددها 7 كمرات بطول 56 م .





وتجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مروريه بمحيط الاعمال للتسهيل على قائدى المركبات وهي القادم من ميدان النصر ويرغب فى استكمال السير اتجاه شارع الاهرام يسلك محور المنصوريه يمينا (مسطح الكوبري) اتجاه مناطق ابو الهول ثم يسارا من اسفل كوبري تقاطع شارع الاهرام مع محور المنصورية من خلال الباكيه الاولى التي تتخلل الاعمال الخرسانيه للكوبرى (بعد رفع كفاءتها) ثم يسارا بمحور المنصوريه ثم يمينًا مره اخرى اتجاه شارع الاهرام .





وتشمل التحويلات، القادم ميدان النصر ويرغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل و طريق القاهره اسكندريه الصحراوي يسلك محور المنصوريه يسارا ( مسطح الكوبري ) ثم يمينًا اسفل كوبري تقاطع شارع الاهرام مع محور المنصوريه من خلال الباكيه الاولى التي تتخلل الاعمده الخرسانيه للكوبري (بعد رفع كفاءتها ) ثم يسارًا مره اخرى اتجاه محور المنصوريه اتجاه شارع الملك فيصل و طريق القاهره اسكندريه الصحراوي وكرداسه .



