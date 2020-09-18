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كورونا .. إيمي سمير غانم تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:04 م
ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
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عادل نصار
هنأت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها الفنان حسن الرداد، على فيلمة الجديد تؤم روحي، مؤكدة أنه يعد من أفضل الأعمال التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن حسن الرداد يليق في كل الأدوار، متابعة أنه :"أحب أتفرج عليه وعلى كل الأدوار التي يقدمها، وبحب أن حسن الرداد يشتغل في كل الأدوار".

وعن غيابها عن الساحة الفنية في شهر رمضان الماضي، علقت الفنانة إيمي سمير غانم، قائلة :"بسبب كورونا، ولما تمشي بقي هرجع أعمل أعمال فنية ويارب تمشي بسرعة".


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