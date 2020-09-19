بإطلالة بيضاء .. رضوي الشربيني تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وعصرية.





وظهرت رضوى الشربيني ، بجاكيت ابيض ستان، كشف جمالها، من الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه البني الفاتح الذي يتناسب مع ظهورها.





اقر ايضا :

كما تركت شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة تخطف الأنظار، وعلقت قائلة: قولت ابيض...يمكن يبقى فال حلو

يارب يكون عجبكم...

تعديل ده جاكت ستان جماعه".









يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.