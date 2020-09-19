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فن

أشرف عبدالباقي: أقدم دورا مختلفا في "سقراط ونبيلة"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أكد النجم عبدالباقي في تصريحات إلى برنامج "أون سيت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، إنه سيبدأ تصوير فيلم "سقراط ونبيلة" مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو من إخراج هشام الشافعي وتأليف عبدالحميد كمال.

أضاف أشرف عبدالباقي أنه يجسد في الفيلم دور والد نبيلة وهي شخصية جديدة يقدمها في أعماله.

يذكر أن آخر أعمال عبد الباقي كان مسرحية "جريما في المعادي"، أو "the play that goes wrong" هي رواية كوميدية انجليزية والتي حصل أشرف عبد الباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مدة العرض المسرحي تمتد إلى ساعتين متواصلتين بينهما فاصل واحد بديكور واحد لا يتغير، ويقدمه عدد من النجوم الشباب، ومن إنتاج شركة "وورك شوب" للإنتاج الفني.
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