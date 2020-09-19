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أخبار العالم

فاشلة.. أول تعليق من رئيس فنزويلا على جولة بومبيو في أمريكا اللاتينية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في دول أمريكا الجنوبية بـ "الفاشلة".

وقال مادورو في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إن "بومبيو يقوم بجولة عسكرة في أمريكا الجنوبية، لأنها فشلت. وفشلت محاولات بومبيو لإجبار حكومات المنطقة على شن حرب على فنزويلا".

واعتبر مادورو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تسعى من خلال جولة بومبيو في المنطقة لزيادة شعبية ترامب قبل الانتخابات.

يذكر أن مايك بومبيو بدأ يوم 17 سبتمبر بجولته في أمريكا الجنوبية، تشمل سورينام وغيانا والبرازيل وكولومبيا.

وكان رئيس سورينام قد أعلن في أعقاب لقائه مع بومبيو أنه لم يبحث معه استخدام أراضي الدولة لتنظيم عمليات عسكرية ضد فنزويلا.


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