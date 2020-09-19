AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لن نتردد في حماية مصالحنا.. الصين ترفض قرار ترامب بحظر التيك توك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال وزير التجارة الصيني، اليوم السبت، إن بلاده رفضت قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تطبيقي تيك توك ووي تشات.

وأضاف: ": لن نتردد في حماية الشركات الصينية ومصالحنا المشروعة". 

وتابع: "سنتخذ إجراءات ضد واشنطن ما لم تصحح أخطاءها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الأحد 21 سبتمبر بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي".

وقالت الوزارة: "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها"، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترامب وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجب حذف تيك توك.. إليك ما يقوله الخبراء عن التطبيق الذي يريد ترامب حظره

ترامب ينقل صراعه مع الصين إلى عالم التيك توك.. لماذا قرر الرئيس الأمريكي حظر التطبيق الصيني الشهير؟

قبل حظره.. مايكروسوفت تخطط لشراء تطبيق مشاركة الفيديو الشهير

بعد التهديد بحظره.. ترامب يعطي الضوء الأخضر لـ مايكروسوفت لشراء تيك توك كاملا.. يمنح الشركة 45 يوما للانتهاء من المهمة.. وقلق كبير من احتمالية انتقام صيني من أمريكا

صحف رسمية صينية: الصين لن تسكت على سرقة تيك توك ولديها بدائل للرد

ترامب: لن نؤجل موعد حظر تيك توك في أمريكا

ترشيحاتنا

لماذا رضخ أردوغان وأعلن التفاوض مع مصر؟.. خبير يجيب

وزير التعليم: احترنا مع المصريين في أزمة الدروس الخصوصية.. ومفيش سبب للاستسلام لهذه المافيا

باعوا الوهم للعالم .. حقيقة كورونا بعد 10 أشهر من انتشاره

الإعلان عن المدرب الجديد اليوم.. مرتضى منصور: سنختار بين فيريرا وجروس لتدريب الزمالك

مصطفى شوبير الأبرز.. عقب التتويج بصفة رسمية.. فايلر يتخذ عدة خطوات في باقي مباريات الدوري

أحمد شوبير يهنئ النادي الأهلي بتتويجه بطلا للدوري

AdvertisementS

وزير التعليم: احترنا مع المصريين في أزمة الدروس الخصوصية.. ومفيش سبب للاستسلام لهذه المافيا

حوادث وقضايا النجوم.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. واغتصاب فنانة مرتين

أقال 25 مدربا في عامين.. كارتيرون يفتح النار على مرتضى منصور

ابراهيم سعيد يسخر من طارق يحيى عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

يهملها الكثيرون.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp بهواتف أندرويد

الحمد لله.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي بالدوري 42

باعوا الوهم للعالم .. حقيقة كورونا بعد 10 أشهر من انتشاره

من داخل عقر داره في إسبانيا.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

تسعيرة الـ 2 مليون دولار كلام سوشيال.. رئيس المقاصة يحسم الجدل حول محمد ابراهيم

أسوان يهزم الزمالك ويهدي درع الدوري للأهلي

مصطفى بكري يهاجم وزير قطاع الأعمال العام.. ويخاطب رئيس الوزراء: شوف إيه حكايته

لاستهداف خليفة البغدادي.. حاملة طائرات وبوارج أمريكية تعبر مضيق هرمز إلى الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعصا والسكاكين.. اعتداء بلطجية بوحشية على شاب وسط شوارع أمريكا| فيديو

لحظة مرعبة.. انقلاب جبل جليدي فوق 2 من المغامرين حاولا تسلقه| فيديو

أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020