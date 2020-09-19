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منوعات

"نجم الخريف" يزين قبة السماء بدءا من اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:10 م
نجم الخريف
نجم الخريف
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ا ش ا
يرصد بسماء الوطن العربي بدءا من مساء اليوم وحتى الشهر القادم نجم (فم الحوت) الذي يعرف بـ "نجم الخريف"، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويكون في أفضل أحواله عند منتصف الليل.

وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في بيان أصدره اليوم، إلى أن (فم الحوت) نجم أبيض مزرق من القدر الثاني، وهو أكبر بمرتين من الشمس و20 مرة أكثر إشراقا، يبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم الحوت الجنوبي التي تتألف من سبعة نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم.

وأوضح أنه يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل "النجم الوحيد" بسبب أنه ألمع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضا "النجم المنعزل أو "النجم المنفرد".

وقال إنه في الليالي الأولى من فصل الخريف يرصد نجم (فم الحوت) حيث يظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي ولا يوجد نجم براق آخر يكون منخفضا جدا في الأفق الجنوبي الشرقي في هذا الوقت من السنة .

وأضاف أنه مع مرور الساعات يصل (فم الحوت) أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي تقريبا وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي تقريبا، ويعود سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في قبة السماء إلى دوران الأرض حول محورها.

وأكد أن هذا النجم (فم الحوت)، إلى جانب أنه واحد من ألمع نجوم سماء الليل، فهو في غاية الأهمية حيث اكتشف منذ سنوات بأنه يمتلك قرص كوكبي دوار، وهذه الحلقة من الغبار التي تحيط بـ (فم الحوت) ربما تشكل كواكب يوما ما. 

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