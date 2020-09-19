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حوادث

بحوزته 21 ألف دولار.. ضبط محاسب يتاجر في العملة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:36 م
ضبط محاسب يتاجر فى
ضبط محاسب يتاجر فى العملة
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

كما تمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عقب تقنين الإجراءات من ضبط مبالغ مالية قدرها (21000 دولار أمريكى ، 61500 جنيه مصرى ) بحوزة ( محاسب محاسب بإحدى الشركات- مقيم بالقاهرة ) لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

وبمواجهة المتهم إعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون .

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