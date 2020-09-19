AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أكد عدم اهتمامه بالشائعات.. فايلر يطمئن مسئولي الأهلي على استمراره مع الفريق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:54 م
فايلر المدير الفني
فايلر المدير الفني للأهلي
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على طمأنة مسئولي القلعة الحمراء بعدم رحيله أو حسم موقفه سوي مع نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فايلر خلال حديثه الودي مع مسئولي القلعة الحمراء - حسب مصادر -أنه لا يلتفت للشائعات التي تحاصره طوال الوقت بجانب ضغوط وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وتركيزه الحالي في إعادة الفريق للكرة التي كان يقدمها في الدور الأول.

وقال فايلر خلال أحاديثه إنه لا يهتم بما يدور حوله وتركيزه فقط داخل التدريبات والمستطيل الأخضر ولا يدع الحجج والإعذار من رحيل لاعبين أو إصابة اخرين ويسعي للتركيز في دوري أبطال افريقيا بمواجهة الوداد في نصف نهائي تلك النسخة.

وأضاف المدرب السويسري لمسئولي الأهلي أنه مدير فني محترف يدرك جيدًا أن رأس ماله هو عمله وسمعته لذا لم يدخل في أي مفاوضات مع أنديه اخري خلال الفترة الحالية رغم وجود عروض بالجملة ولكنه يحترم الفريق الذي يقوده.

وأوضح أنه مقتنع تمامًا بتجربته وسوف يسعى لإنهائها بالشكل الذي أتم الاتفاق عليه خاصة مع ما وجده من إحترافية شديدة في التعامل من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد جودة: ركلة جزاء أطاحت بي من الأهلي.. فيديو

بعد نهاية مسيرته رسميا.. أرقام شريف إكرامي مع الأهلي

قصة "حرب الجيل الرابع" ضد فريق الكرة بالنادي الأهلي

صحيفة سويسرية.. فايلر قد يرحل عن الاهلى إلى بيراميدز فى سبتمبر

تقارير: فايلر مدرب الأهلي يدخل دائرة اهتمام ناد أوروبي كبير

الأهلي يجهز حسين الشحات وكهربا لدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

أحلام تعلن عن حفلها الأخير بالسعودية

أردوغان يستشيط غضبًا.. تركيا منزعجة لاستقالة السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

مصرع مصري في حادث سير بالكويت

وحشتني.. لقاء الخميسي تعيد ذكرياتها مع الراحل سامي العدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟