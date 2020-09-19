خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي: فوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس موصلش

وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري، موسم (2019-2020)، للمرة الـ 42 في تاريخه، أمس، الجمعة، بعد فوز أسوان على الزمالك بهدف نظيف.













ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري المصري.



