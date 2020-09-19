الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

قام مسئولو الأهلي بإزالة صور شريف إكرامي ورمضان صبحي من كافة الصور الخاصة بإحتفالية التتويج ببطولة الدوري على الحسابات الرسمية للنادي وذلك ردًا على الدور الذى لعبه الاول فى إقناع الاخير بالرحيل عن الاهلي ورفض عرض تجديد تعاقده وإقناعه بالرحيل معه إلي بيراميدز بداية من الموسم القادم.





وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة موسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.





وقدم الأهلى لرمضان صبحى عرضًا ماليًا لم يُقدم لأى لاعب في النادي وصل لـ50 مليون جنيه في ثلاثة مواسم من أجل شرائه نهائيًا وظل اللاعب يُردد بأنه لن يلعب في مصر لغير الأهلي قبل أن يطعن جماهير النادي في ضهرها ويؤكد لإدارة القلعة الحمراء أنه يرغب في اللعب لبيراميدز الذي عرض عليه 90 مليون جنيه في ثلاثة مواسم ويتملّص من وعوده السابقة للأهلى.





ورفض رمضان صبحي عروض الاهلي للإبقاء على خدماته الموسم القادم رغم انهاء الأهلي إتفاقه رسميًا مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي بشأن تسديد 3 مليون و250 ألف جنيه إسترليني .





وكان الاهلي قد أعاد رمضان صبحي من إنجلترا قبل موسم ونصف الموسم حينما كادت تنساه جماهير الكرة المصرية بسب جلوسه الدائم على دكة الاحتياطى فى ستوك سيتى وهيدرسفيلد بإنجلترا وتم استبعاده من المنتخبات الوطنية ليُقرر الأهلي استعادته من جديد ويدفع به في المباريات ويستعيد اللاعب مستواه ويصبح أحد نجوم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة بجانب حصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية مع الاهلي الذى لم يحقق اى استفادة فنية قوية من اللاعب بسبب إصاباته المتكررة.





فى الوقت الذى اكد فيه شريف إكرامى فى تصريحات تليفزيونية فى ظهوره الاخير بأنه لا مجال للانتماء وأن الأهم حاليًا هو "الفلوس" وهو الامر الذى فتح أبواب الجحيم فى وجه شريف إكرامي الذى نسف الشعار الذى طالما تغنى به الأهلاوية بأن "الأهلى فوق الجميع"، وأن انتماء أبنائه نموذج يُحتذى به في الأخلاص والتفاني، حيث رفع شريف شعار «الفلوس فوي الجميع».





كما لعب إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي دورًا بارزًا فى إقناع اللاعب بالرحيل عن الاهلي الى بيراميدز ورفض جميع الضغوط والاتصالات التى تلقاها من مسئولي الاهلي لتحويل مسار اللاعب من الرحيل عن الاهلي الى بيراميدز بحجة رغبة اللاعب فى تأمين مستقبله .