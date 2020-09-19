AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:27 م
رمضان صبحي وشريف
رمضان صبحي وشريف إكرامي
Advertisements
القسم الرياضي
قام مسئولو الأهلي بإزالة صور شريف إكرامي ورمضان صبحي من كافة الصور الخاصة بإحتفالية التتويج ببطولة الدوري على الحسابات الرسمية للنادي وذلك ردًا على الدور الذى لعبه الاول فى إقناع الاخير بالرحيل عن الاهلي ورفض عرض تجديد تعاقده وإقناعه بالرحيل معه إلي بيراميدز بداية من الموسم القادم.

وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة موسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.

وقدم الأهلى لرمضان صبحى عرضًا ماليًا لم يُقدم لأى لاعب في النادي وصل لـ50 مليون جنيه في ثلاثة مواسم من أجل شرائه نهائيًا وظل اللاعب يُردد بأنه لن يلعب في مصر لغير الأهلي قبل أن يطعن جماهير النادي في ضهرها ويؤكد لإدارة القلعة الحمراء أنه يرغب في اللعب لبيراميدز الذي عرض عليه 90 مليون جنيه في ثلاثة مواسم ويتملّص من وعوده السابقة للأهلى.

ورفض رمضان صبحي عروض الاهلي للإبقاء على خدماته الموسم القادم رغم انهاء الأهلي إتفاقه رسميًا مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي بشأن تسديد 3 مليون و250 ألف جنيه إسترليني .

وكان الاهلي قد أعاد رمضان صبحي من إنجلترا قبل موسم ونصف الموسم حينما كادت تنساه جماهير الكرة المصرية بسب جلوسه الدائم على دكة الاحتياطى فى ستوك سيتى وهيدرسفيلد بإنجلترا وتم استبعاده من المنتخبات الوطنية ليُقرر الأهلي استعادته من جديد ويدفع به في المباريات ويستعيد اللاعب مستواه ويصبح أحد نجوم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة بجانب حصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية مع الاهلي الذى لم يحقق اى استفادة فنية قوية من اللاعب بسبب إصاباته المتكررة.

فى الوقت الذى اكد فيه شريف إكرامى فى تصريحات تليفزيونية فى ظهوره الاخير بأنه لا مجال للانتماء وأن الأهم حاليًا هو "الفلوس" وهو الامر الذى فتح أبواب الجحيم فى وجه شريف إكرامي الذى نسف الشعار الذى طالما تغنى به الأهلاوية بأن "الأهلى فوق الجميع"، وأن انتماء أبنائه نموذج يُحتذى به في الأخلاص والتفاني، حيث رفع شريف شعار «الفلوس فوي الجميع».

كما لعب إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي دورًا بارزًا فى إقناع اللاعب بالرحيل عن الاهلي الى بيراميدز ورفض جميع الضغوط والاتصالات التى تلقاها من مسئولي الاهلي لتحويل مسار اللاعب من الرحيل عن الاهلي الى بيراميدز بحجة رغبة اللاعب فى تأمين مستقبله .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

المبادئ لا تتجزأ.. شريف إكرامي والحضري وجهان لعملة واحدة وموقف الأهلي ثابت

أزمات الأهلي ورمضان صبحي عرض مستمر والضحايا شريف إكرامي وشركة بطاطس

صفقات مرعبة.. أحمد فتحي وإكرامي فى بيراميدز رسميا.. ورمضان صبحي وقع.. ومحمد شريف فى الطريق

احمد شوبير: تم الاتفاق بين بيراميدز وهيدرسفيلد لإعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي

ترشيحاتنا

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

بعد داليا إبراهيم.. فنانة شهيرة تبدي نيتها في ارتداء الحجاب

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور