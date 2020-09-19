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توك شو

"الجزيرة اتملا".. أحمد موسى يطالب الخطيب بإنشاء ستاد جديد لبطولات الأهلي.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:25 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي فاز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 42 في تاريخه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مبروك للنادي الاهلي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نادي اسوان فاز على نادي الزمالك بهدف عالمي وأهدى اللقب للنادي الاهلي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "اناشد محمود الخطيب بأننا نحتاج إلى ستاد جديد للبطولات لان نادي الاهلي بالجزيرة امتلأ عن آخره".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "النادي الاهلي لديه تخمة من البطولات ونحن في انتظار دوري ابطال افريقيا".
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