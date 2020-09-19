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سيارات

أسعار تويوتا toyota chr اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:01 م
تويوتا toyota chr
تويوتا toyota chr
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اشرف عطية
أطلقت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية سيارتها تويوتا CHR و هي تنتمي لسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر كومباكت وهذه الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات لارتفاعها عن الأرض و اتساع مساحتها الداخلية. 

استوحي مهندسو تويوتا هذه السيارة من مرسيدس – بنز GLE وبى إم دابليو X6 ويتأكد هذا الانطباع من خلال إخفاء مقابض الأبواب الخلفية فى قوائم الأبواب حتى تبدو السيارة كما لو كانت كوبيه .

مواصفات تويوتا toyota chr
يبلغ طول  تويوتا toyota chr حوالي 4360 ملليمترًا وعرضها 1795 ملليمترًا وأرتفاعها 1565 ملليمترًا، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2640 ملليمترًا. ويسع صندوق الأمتعة الخلفي لنحو 377 ملليمترًا.


وتعتمد السيارة تويوتا toyota chr على محرك DOHC 4 سلندرات يعمل بنظام التوقيت المتغير لفتح الصمامات, تبلغ سعة المحرك 1197 سي سي وهو مزود بشاحن تربو. 

وتصل قوة محرك  تويوتا toyota chr إلى 114 حصانًا ما بين 5200 و5600 دورة فى الدقيقة و تعمل السيارة تويوتا toyota chr بنظام الجر الامامي او الدفع الرباعي  و المحرك متصل بفتيس مانيوال او اوتوماتيك 

سعر  تويوتا toyota chr في مصر بعد التخفيض كما اعلنها تجار و موزعي تويوتا في مصر . 

toyota chr 2020 تبدأ 405.000 جنيه بدلا من 445.000 حتى 590.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار تويوتا toyota chr اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور
أسعار تويوتا toyota chr اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور
أسعار تويوتا toyota chr اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور
أسعار تويوتا toyota chr اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور
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