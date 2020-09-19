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سيارات

سعر ومواصفات تويوتا ياريس في مصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:34 م
تويوتا ياريس
تويوتا ياريس
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أماني نوار
تعتبر سيارة تويوتا ياريس من السيارات التي حققت إنتشارا بشكل قوي في الأسواق المصرية ، حيث توفرت السيارة منذ سنوات عديدة  في مصر ، وحققت الأجيال السابقة منها مبيعات قوية ، وإنتشار في الأسواق المصرية ، تتوفر تويوتا ياريس نسخ سيدان في السابق ولكن الآن تتوفر بنسخة هاتشباك بدون وجود للنسخة مما جعل وضع السيارة ليس واضحا.

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وتتميز السيارة بفئتين مانيوال بموتور 1000 سي سي ، والاخرى أوتوماتيك وتعتبر سيارة منافسة مع سيارات مثل أوبل استرا وام جي 6 .

وتعتبر تويوتا ياريس سيارة يابانية المنشأ ، وتأتي إلى الأسواق المصرية تابعة لتوكيل تويوتا مصر ، والسيارة حاليا تنافس سيارات مثل جاك s2 ، وهيونداي i10 ، وفورد فيسات وفيات بونتو أيضا.
 
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كما أن تويوتا ياريس 2020 توفرت  في مصر بنسخة واحدة هاتشباك فقط ولايزال حتى الأن النسخة السيدان موجودة في مصر وهذا الشي قلل من مبيعات تويوتا ياريس .

وبالنسبة لشركة تويوتا تعتمد على أن السيارة اعتمادية ولايوجد بها اعطال فقط ، لذلك السيارة تأتي بكماليات أقل من المنافسين ومواصفات امان أيضا أقل من المنافسين .


أما من مميزات عيوب السيارة ، السيارة موفرة جدا في إستهلاك الوقود ، حيث أنها تستهلك 4.3 لتر لكل 100 كم ، أما صالون السيارة واسع  مع كراسي مريحة ، عزل السيارة للأصوات الخارجية جيد ، نظام توجيه السيارة دقيق وسهل السيارة حجمها صغير ومنا سبة للسيدات بشكل كبير ، ارتفاع السيارة عن الارض مناسب جدا .

وبالنسبة لعيوب السيارة فإن تصميم صندوقي غير شبابي بالمرة على عكس السيارات الشبابية القوية مثل فورد فيست ، نظام تعليق العربية سلس ،وناعم وذلك يؤثر على الثبات ، السيارة لاتعتبر السيارة الأفضل من حيث القيمة مقابل

أما سعر السيارة في السوق المصري تم تقديرها نحو  305 آلاف جنيه

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