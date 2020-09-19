سعر ومواصفات تويوتا ياريس في مصر



تعتبر سيارة تويوتا ياريس من السيارات التي حققت إنتشارا بشكل قوي في الأسواق المصرية ، حيث توفرت السيارة منذ سنوات عديدة في مصر ، وحققت الأجيال السابقة منها مبيعات قوية ، وإنتشار في الأسواق المصرية ، تتوفر تويوتا ياريس نسخ سيدان في السابق ولكن الآن تتوفر بنسخة هاتشباك بدون وجود للنسخة مما جعل وضع السيارة ليس واضحا.





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وتعتبر تويوتا ياريس سيارة يابانية المنشأ ، وتأتي إلى الأسواق المصرية تابعة لتوكيل تويوتا مصر ، والسيارة حاليا تنافس سيارات مثل جاك s2 ، وهيونداي i10 ، وفورد فيسات وفيات بونتو أيضا.

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كما أن تويوتا ياريس 2020 توفرت في مصر بنسخة واحدة هاتشباك فقط ولايزال حتى الأن النسخة السيدان موجودة في مصر وهذا الشي قلل من مبيعات تويوتا ياريس .



