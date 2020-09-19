هاشتاج بالسيسي نتحدى الدنيا يتصدر تويتر .. ومغردون: مصر هتعدي كل صعب | شاهد

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بالسيسي_نتحدي_الدنيا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :
- ربنا يوفقك ياريس كمل احنا وراك كلنا ثقه فيك ربنا يحفظك #بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- حقًا لا تكفيك الكلمات مهما كثرت ،، دمت فخرًا لنا وعزًا لمصر #بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- #بالسيسي_نتحدي_الدنيا ربنا يحميك لمصر ويبارك فيك ودائما مصر في تقدم وازدهار
- كل مصر وراك ومش هنسمح لحد حتي يسيء ليك اي من كان
#بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- #بالسيسي_نتحدي_الدنيا السيسى رمز العزة والكرامة والتقدم ، بانى مصر المعاصرة
به نتحدى الدنيا
تحيا مصر تحيا جميلة فى كل ناحية
- مع السيسي مصر هنعدي كل صعب #بالسيسي_نتحدى_الدنيا.
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- ربنا يوفقك ياريس كمل احنا وراك كلنا ثقه فيك ربنا يحفظك #بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- حقًا لا تكفيك الكلمات مهما كثرت ،، دمت فخرًا لنا وعزًا لمصر #بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- #بالسيسي_نتحدي_الدنيا ربنا يحميك لمصر ويبارك فيك ودائما مصر في تقدم وازدهار
- كل مصر وراك ومش هنسمح لحد حتي يسيء ليك اي من كان
#بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- #بالسيسي_نتحدي_الدنيا السيسى رمز العزة والكرامة والتقدم ، بانى مصر المعاصرة
به نتحدى الدنيا
تحيا مصر تحيا جميلة فى كل ناحية
- مع السيسي مصر هنعدي كل صعب #بالسيسي_نتحدى_الدنيا.
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- #بالسيسي_نتحدى_الدنيا غالي ترابها علينا ومش هنفرط فيها
- رئيسنا وبنحبه ومصدقينه ومعاك يا ريس لاخر المشوار #بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- احنا معانا رئيس مخلص وأمين عاوز يبنى دوله حقيقيه ويقضي علي الجهل والتطرف والإرهاب والفساد والعشوائيات #السيسى_مكمل_بامر_الشعب #السيسى_قوتنا_وقدوتنا #بالسيسى_نتحدى_الدنيا
- #بالسيسي_نتحدى_الدنيا غالي ترابها علينا ومش هنفرط فيها
- رئيسنا وبنحبه ومصدقينه ومعاك يا ريس لاخر المشوار #بالسيسي_نتحدي_الدنيا
- احنا معانا رئيس مخلص وأمين عاوز يبنى دوله حقيقيه ويقضي علي الجهل والتطرف والإرهاب والفساد والعشوائيات #السيسى_مكمل_بامر_الشعب #السيسى_قوتنا_وقدوتنا #بالسيسى_نتحدى_الدنيا