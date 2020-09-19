AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج بالسيسي نتحدى الدنيا يتصدر تويتر .. ومغردون: مصر هتعدي كل صعب | شاهد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بالسيسي_نتحدي_الدنيا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :


- ‏ربنا يوفقك ياريس كمل احنا وراك كلنا ثقه فيك ربنا يحفظك ‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا

- ‏‏حقًا لا تكفيك الكلمات مهما كثرت ،، دمت فخرًا لنا وعزًا لمصر ‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا


- ‏‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا ربنا يحميك لمصر ويبارك فيك ودائما مصر في تقدم وازدهار


- ‏كل مصر وراك ومش هنسمح لحد حتي يسيء ليك اي من كان
‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا


- ‏‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا السيسى رمز العزة والكرامة والتقدم ، بانى مصر المعاصرة
به نتحدى الدنيا
تحيا مصر تحيا جميلة فى كل ناحية


‏‎- ‏مع السيسي مصر هنعدي كل صعب ‎#بالسيسي_نتحدى_الدنيا.


اقرأ أيضاً : 
إنجازات السيسي التعليمية.. 10 معلومات تشرح جهود تطوير التعليم الجامعي في مصر

 - ‏‎#بالسيسي_نتحدى_الدنيا غالي ترابها علينا ومش هنفرط فيها

- ‏رئيسنا وبنحبه ومصدقينه ومعاك يا ريس لاخر المشوار ‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا


- ‏احنا معانا رئيس مخلص وأمين عاوز يبنى دوله حقيقيه ويقضي علي الجهل والتطرف والإرهاب والفساد والعشوائيات ‎#السيسى_مكمل_بامر_الشعب ‎#السيسى_قوتنا_وقدوتنا ‎ ‎#بالسيسى_نتحدى_الدنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج #السيسي_ حارس_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: نثق فيك يا أعظم قائد بالعالم

#السيسي_حارس_النيل يتصدر تويتر لليوم الثاني.. ومغردون: وراك أسود يا ريس

شعب مصر معاك يا سيسى.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: إنجازاتك تتحدث عن نفسها

مش_نازلين_في_السيسي_واثقين يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس بيحافظ على البلد

هاشتاج الشعب هيربي الإخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: أيامكم السوده مش هترجع تانى

في حب الرئيس.. هاشتاج #السيسي_مسيرة_عطاء يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

بعد وقوفه على الكرة في مباراة الزمالك.. لاعب أسوان: اتهنت واتشتمت بعد ما سجلت الهدف

أحمد عبدالغني لاعب مورسيا الإسباني: قرار الرحيل عن الأهلي الأصعب في حياتي.. أرفض ذبح رمضان صبحي.. وأتمنى مزاملة محمد صلاح.. حوار

بنها – شبرا الحر.. هدية الرئيس لأهالى القليوبية: أول طريق زراعى فى مصر بدون تقاطعات

بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا

رئيس الوزراء يشهد صب الدور L 45 في أعلى برج بأفريقيا

بعد اجتماع الأبوين| عروس تلغي الزفاف بعد حب 7 سنوات لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إطلالة كاجوال لـ منة عرفة تجذب قلوب متابعيها

بعد أزمة أحمد حسن وزينب.. استشاري نفسي يكشف أضرار تعريض الطفل للتخويف

بملابس رياضية.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد