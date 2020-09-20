تكليف رئاسى ببناء 250 ألف وحدة سكنية.. برلمانيون: ورقة رابحة لحصول محدودى الدخل على وحدات بأسعار مخفضة.. ويؤكدون: تساهم فى خفض نسبة البطالة

وحول هذا الأمر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى فترة زمنية قصيرة بخلاف ما تم تنفيذه منذ 10 سنوات مما يعادل 31 مليون وحدة أي عشرة أضعاف، وذلك يؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، قائلين: "عصر السيسى يعادل عصر الفراعنة فى التشييد والبناء".









وأشاد عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى التوجه الخاص بتنفيذ ٢٥٠ ألف وحدة إسكان جديدة وسوف يتم تنفيذ ٥٠٪؜ من هذا المشروع ثم نقوم بإنشاء باقي الوحدات على التوالي.









وأكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى فترة زمنية قصيرة بخلاف ما تم تنفيذه منذ 10 سنوات مما يعادل 31 مليون وحدة أي عشرة أضعاف، وذلك يؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، قائلا:" عصر السيسى يعادل عصر الفراعنة فى التشييد والبناء".









وأضاف عضو مجلس النواب أنه سيكون هناك أولوية قصوى لحصول محدودى الدخل الذين تمت إزالة المبانى الخاصة بهم المخالفة غير القابلة للتصالح فى الحصول على هذه الوحدات السكنية.









من جانبه، أيد عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التوجه الرئاسى الخاص بتنفيذ ٢٥٠ ألف وحدة إسكان جديدة، وسوف يتم تنفيذ ٥٠٪؜ من هذا المشروع ثم نقوم بإنشاء باقي الوحدات على التوالي.









وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن اتجاه الدولة لتنفيذ هذه الوحدات سيكون له مزايا تصب فى صالح الدولة من جهة وصالح المواطن من جهة أخرى، مؤكدًا أنها سوف توفر وحدات سكنية بأسعار مخفضة لغير القادرين، فضلا عن كونها تخفيف التكدس الموجود بالقاهرة والازدحام.









وأضاف عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم مشروع قانون القطر والتوسع منذ فترة، وها هو يترجم على أرض الواقع فى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا: "الهدف من هذه المشروعات والتوجيهات توفير سكن ملائم وخدمات مناسبة للمصريين".









كما قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجه الرئاسى الخاص بتنفيذ ٢٥٠ ألف وحدة إسكان جديدة وسوف يتم تنفيذ ٥٠٪؜ سيكون له فوائد كثيرة على المواطن من توفير وظائف جديدة لتوفير وحدات إسكان مخفضة.









وأكد "السيد"، لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة طويلة أكد أن كل مواطن مصري سوف يحصل على وحدة سكنية، وذلك يترجم على أرض الواقع، لافتًا الى أن هناك حوالي 90 مهنة تدخل فى إطار البناء وعندما يتم بناء هذا العدد الضخم من الوحدات السكنية سوف يكون هناك استيعاب كبير للعمالة، مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة.









كما أعلن حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا أنه سيقوم بتقديم مقترح إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق خاص بدعم المواطنين محدودى لمساعدتهم فى تسديد أقساط التصالح فى مخالفات البناء.







