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رياضة

أحمد عادل: رباعي الأهلي حققوا الفارق في الفوز بالدوري.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
احمد عادل لاعب الأهلي
احمد عادل لاعب الأهلي السابق
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عمرو ابوبكر
أشاد أحمد عادل لاعب الأهلي السابق، برباعي الأحمر وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف ومحمد الشناوي.

وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بطولة الدوري مهمة جدا للأهلي، المباريات الكبيرة تصنع مديرا فنيا جيدا.

واشار: وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف والشناوي كانوا من العوامل المؤثرة في الفريق.

وأردف: يجب أن نشعر بالقلق من اداء الأهلي، يجب أن يكون التركيز بالمباريات الصغيرة مثل الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات باستمرار.

وأتم: لا يجب أن يكون هناك اداء متذبذب لأن ذلك ينتقل للجماهير ويجب أن تنال ثقتهم.
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