أحمد عادل: رباعي الأهلي حققوا الفارق في الفوز بالدوري.. فيديو

أشاد أحمد عادل لاعب الأهلي السابق، برباعي الأحمر وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف ومحمد الشناوي.





وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بطولة الدوري مهمة جدا للأهلي، المباريات الكبيرة تصنع مديرا فنيا جيدا.





واشار: وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف والشناوي كانوا من العوامل المؤثرة في الفريق.





وأردف: يجب أن نشعر بالقلق من اداء الأهلي، يجب أن يكون التركيز بالمباريات الصغيرة مثل الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات باستمرار.



