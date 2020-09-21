عصر ذهبي لعروس البحر.. محور المحمودية شريان أمل في قلب الإسكندرية

بذلت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودًا غير مسبوقة لتغيير واجهة الإسكندرية، حتى تستعيد المدينة رونقها التاريخ والحضاري من جديد، من خلال ازالة العشوائيات وتطهير بؤر القمامة، وافتتاح المحاور المرورية المهمة، التي ظلت حبيسة الأدراج لعشرات السنين.





و افتتح الرئيس السيسي محور المحمودية الجديد الذي، حول المناطق المحيطة بالمحور الى قطعة من أوروبا، حيث وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشريان الأمل؛ ويستهدف المشروع فتح روافد ومنافذ جديدة تخدم أهل الإسكندرية.





وقال الرئيس السيسي إن محور تنمية المحمودية مش طريق.. دا محور تنموي متكامل.. تجاري وإداري واجتماعي وسكني".

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وبعد أن كان المحور عبارة عن ترعة مليئة بالقمامة والقاذورات، ومرتعًا للباعة الجائلين والبلطجية، والأسواق العشوائية، يحق للإسكندرية اليوم أن تفتخر بتنفيذ أكبر مشروع قومي على أرض عروس البحر المتوسط، بفضل سواعد مصرية 100%، فالجهة المنفذة للمشروع هي المنطقة الشمالية العسكرية، والاستشاري العام كلية الهندسة، وجميع الشركات العاملة في المشروع شركات مصرية.





ويعد "شريان الأمل" كما وصفه الرئيس السيسي هو شريان الحياة الجديد للتنمية لكل أهالي المحافظة، ويتضمن إقامة محور مروري جديد يضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.





ويبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول". ويضم المشروع ثلاث قطاعات، يتخللها كباري لعبور السيارات حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 كباري.





وتضمن المشروع إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص، وربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، كما تضمن المشروع إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحي، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.

وتتلخص الفائدة من هذا المشروع العملاق في تدعيم السياحة داخل الإسكندرية، عن طريق حل أخطر مشكلة تواجه المدينة وهي التكدس المروي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، بالإضافة إلى لسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، وتفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.





وعلى محور المحمودية، وتحديدًا منطقة الغابة الترفيهية، افتتح الرئيس السيسي مسجد الفريق عبدالمنعم رياض تخليدًا لذكرى هذا القائد العظيم، ويقع المسجد على مساحة ١٠٫٤ فدان بالغابة الترفيهية أمام مبنى محافظة الإسكندرية الجديدة وبجوار فرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة.





ويعتبر المسجد صرح إسلامي جديد يتميز بطرازه المعماري الإسلامي الفريد، ويقع المسجد على مساحة 2135 مترًا مسطحًا، يتسع لنحو 1800 مصل، ويضم 3 مبان، عبارة عن 22 قاعة عزاء، 11 للرجال، و11 للنساء تتسع لنحو 3500 فردًا، وعلاوة على ذلك يوجد ممشى خاص للجنازات بطول 75 مترًا.





ولمنع التعديات على طريق المحمودية، هذا المشروع العملاق، قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، تحصيل غرامة 3000 جنيه على مركبات التوكتوك التي تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية.





ويهدف هذا القرار إلى منع سير مركبات التوكتوك نهائيا على محور المحمودية.