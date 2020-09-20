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أخبار العالم

البنتاجون: نستعد لخوض حرب نووية ضد روسيا والصين

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف جنرال أمريكي كبير عن خطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لتجنب "خسارة" حرب نووية مع روسيا والصين.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، تحدث الجنرال تيموثي راي، رئيس قيادة الضربة الشاملة في القوات الجوية الأمريكية عن الوحدة التي تتحكم في المكونات الأرضية والجوية للثالوث النووي الأمريكي عن "أعداء أمريكا الاستراتيجيين" في خطط البنتاجون لخوض حرب نووية.

في مقابلة حديثة مع Air Force Times، أوضح راي أنه على عكس الخصوم الذين قاتلتهم الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين أو نحو ذلك، فإن روسيا والصين، إذا أصبحا أعداء، ستهددان بالإبادة الجسدية للولايات المتحدة في حالة الصراع. 

وشدد الجنرال على أن هذا يعني أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحديث المكونات الثلاثة لثالوثها النووي، بما في ذلك القاذفات والصواريخ الباليستية العابرة للقارات القائمة على الصوامع والغواصات النووية، من أجل الاستجابة لمطلب رئيس الأركان الجنرال تشارلز براون الأخير بأن القوات الجوية "تسارع أو تغير أو تخسر".

الولايات المتحدة بالفعل في منتصف برنامج بقيمة 1.5 تريليون دولار يهدف إلى تحديث ترسانتها النووية، والتي بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما واستمرت وعززت في عهد ترامب، الذي وجد المزيد من الأموال لإنشاء أسلحة نووية تكتيكية جديدة تطلق من البحر. وخفضت عتبة استخدامها في مراجعة الوضع النووي لعام 2018.

بالمقارنة، وفقًا لتقديرات البنتاجون، أنفقت روسيا ما يعادل 28 مليار دولار، أو حوالي 2% من الولايات المتحدة، لتحديث ترسانتها النووية في السنوات الأخيرة، مع اقتراب هذا البرنامج من الاكتمال بإضافة أنظمة صواريخ جديدة تفوق سرعة الصوت قادرة على التهرب من الدفاعات الصاروخية. 

لا توجد أرقام موثوقة حول إنفاق الصين على الأسلحة النووية على المدى الطويل، على الرغم من أن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تقدر أن بكين خصصت حوالي 10.4 مليار دولار لترسانتها الاستراتيجية في عام 2019، حوالي 30% من 35.4 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة في نفس العام.

على الرغم من الإنفاق غير المتوازن، قال راي إن خصوم واشنطن المحتملين يقومون بالتحديث "بطريقة لا تقوم بها الولايات المتحدة"، وأن هذه "الدول النظيرة" قد طورت بالفعل قدراتها النووية وأنظمتها لتسليمها.

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