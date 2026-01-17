أفضل وزير في العالم والحكومة الأكثر تطورا.. جائزتان من القمة العالمية للحكومات 2026

أطلقت القمة العالمية للحكومات 2026، وبالشراكة مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط" (PWC )، الدورة التاسعة من جائزة أفضل وزير في العالم، والنسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، كما أعلنت عن إطلاق الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً الأولى من نوعها عالمياً بالشراكة مع "إرنست آند يونج" (EY).

وجاء ذلك، ضمن مبادرات القمة التي تهدف إلى استشراف حكومات المستقبل، والاحتفاء بالنماذج المبدعة في العمل الحكومي، التي تمكنت من تطوير حلول إبداعية لمواجهة التحديات بما يدعم بناء مجتمعات أكثر استدامة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الاماراتية - وقعت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهاني أشقر الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون لتنظيم الدورة التاسعة من جائزة أفضل وزير في العالم.

كما وقعت عهود الرومي وفراس قسوس، شريك في إرنست اند يونغ (EY) - قطاع العملاء والصناعات، اتفاقية تعاون لإطلاق الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً.

كما وقع عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهاني أشقر، اتفاقية تعاون لإطلاق النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، وذلك بحضور محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات .

وتحتفي جائزة أفضل وزير في العالم بالإنجازات البارزة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.

وتركز جائزة أفضل وزير في العالم على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتوسع، والتي أثبتت تأثيرها الإيجابي على المجتمعات من خلال تحقيق مستويات عالية من المرونة، والاستعداد، والابتكار، واستشراف المستقبل، إلى جانب الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية.

وتُكرِّم الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً، الحكومات التي حققت إصلاحات جذرية وقابلة للقياس في هياكلها وعملياتها وسياساتها، وهي إصلاحات أسهمت في تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وبناء ثقة المواطنين.