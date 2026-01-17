أوساسونا يهزم ريال أوفييدو 3-2 في الدوري الإسباني

حقق فريق أوساسونا فوزاً قاتلاً على ريال أوفييدو بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين فى الجولة العشرون ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفتتح ريال أوفييدو التهديف في الدقيقة 40، عن طريق فيديريكو فيناس، ثم تعادل أوساسونا فى الدقيقة 45، عن طريق أنتي بوديمير.

وأضاف ريال أوفييدو الهدف الثاني في الدقيقة 68، عن طريق ريانا، وأدرك أوساسونا هدف التعادل في الدقيقة 75، عن طريق أنتي بوديمير.

وسجل أوساسونا هدف الثالث فى الوقت القاتل في الدقيقة 90+2، عن طريق فيكتور مونيوز.

وبهذه النتيجة يقفز أوساسونا إلى المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، وتجمد ريال أوفييدو في المركز الـ20 برصيد 13 نقطة.