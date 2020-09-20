أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2020





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.





وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.23 جنيه للشراء و 20.35 جنيه للبيع.





وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.51 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع.





ووصل سعر الـ100 الياباني مقابل الجنيه نحو 15 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع.





فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.23 جنيه للشراء و 17.35 جنيه للبيع.





وأخيرا وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.33 جنيه للبيع.