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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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محمد يحيي
شهدت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛ استقرارا مقارنة بالجنيه المصري وفقا لما أعلنه جدول سعر صرف العملات لدي البنك المركزي المصري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.23 جنيه للشراء و 20.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.51 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر الـ100 الياباني  مقابل الجنيه نحو 15 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.23 جنيه للشراء و 17.35 جنيه للبيع.

وأخيرا وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.3 جنيه للشراء و 2.33 جنيه للبيع.
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