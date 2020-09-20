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أخبار العالم

روسيا: قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على طهران غير شرعي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
روسيا: قرار واشنطن
روسيا: قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على طهران غير شرعي
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دعاء أبوهشيمة
أدانت روسيا اليوم، الأحد، قرار واشنطن بإعادة فرض العقوبات على إيران، ووصفته بـ "غير شرعي"، حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.


وبدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأن إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.


ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن: "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء العقوبات لا يزال ساري المفعول"، مضيفا أنه  "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود".




وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس، السبت، دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.


وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد.


وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب بومبيو: "عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران، الدولة الرائدة الراعية للإرهاب ومعاداة السامية".


وأضاف: "هذا يشمل التمديد الدائم لحظر الأسلحة، هذه أخبار رائعة من أجل السلام في المنطقة".


وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة كل من يخرق العقوبات المفروضة على إيران، وأن واشنطن تتوقع من جميع الدول الأعضاء الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود التي أعيد فرضها.
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