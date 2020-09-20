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مرأة

بدون مكياج .. يارا تستعرض جمالها على الإنستجرام

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
يارا
يارا
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية يارا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت يارا في الصورة بإطلالة عفوية، حيث ارتدت تي شيرت نصف كم باللون البينك الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها.

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وتزينت يارا بسلسة رقيقة حول الرقبة و لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، لم تستخدم يارا مساحيق التجميل والمكياج مما كشف عن جمالها الطبيعي، واعتمدت على خصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدلة على كتفيها.




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