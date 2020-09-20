بدون مكياج .. يارا تستعرض جمالها على الإنستجرام

حرصت الفنانة اللبنانية يارا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت يارا في الصورة بإطلالة عفوية، حيث ارتدت تي شيرت نصف كم باللون البينك الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها إطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها.
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وتزينت يارا بسلسة رقيقة حول الرقبة و لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.
ومن الناحية الجمالية، لم تستخدم يارا مساحيق التجميل والمكياج مما كشف عن جمالها الطبيعي، واعتمدت على خصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدلة على كتفيها.
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في الصّباح تحديدًا، لا بُدّ أن تَسبِق الإبتسامات السّلام، وتَهزُم الكآبة وَتَنتَصِر على الهُموم، في الصّباح لا بُدَّ للإبتِسامات أن تفوز😃 اللهُمّ، إجعَل صباح أَحِبَّتي سعيدًا😄 مُبارَكًا🙏🏻 طَيِّبًا🤗 #صباح_الخير #يارا_لوفرز #يارا Good morning everyone💙❤️ Have a blessed Sunday🙏🏻 #goodmorning #goodday #blessed #morning #good #sunday #uae #Yaralb_lovers #hope #smile #Yara