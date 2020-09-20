موريشيوس جزيرة الأحلام.. الاستمتاع في أهدأ مكان بالعالم.. صور

هل سبق لك أن قضيت وقتا للجلوس تحت شجرة فيلا والاستماع إلى أمواج البحيرات الزرقاء، هل استنشقت نسيم المحيط الهندي الدافئ الذي يغلف جسمك وعقلك، هذا هو شاطئ سانت فيليكس فى موريشيوس المكان الذى تحتاج إليه لراحة بالك واسترخائك.





أما الشلالات الأكثر روعة والمناظر الخلابة ستجدها فى جميع أنحاء موريشيوس حيث يمكنك سماع صوت المياه الجارية والشعور بنسيم الصباح المهدئ وتذوق أشعة الشمس الدفائة على بشرتك، أنها بالتأكيد أفضل بقعة تأمل حيث يمكنك إعادة تنشيتطك واستعادة نشاطك.





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جزيرة موريشيوس الأفريقية أو جزيرة الأحلام حيث المياه والخضرة من حولك، لذا أغمض عينيك واستمع إلى الأمواج، ودع صوت البحر يخاطب روحك.





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غابة مونت تشويسي

التأمل وسيلة لتنقية العقل وتجديد شباب الجسم، فى حين أنه يمكن القيام بذلك فى أى مكان، فإن الأماكن الأكثر هدوءا من غيرها هى غابة مونت تشويسي حيث الطبيعة والتواصل مع محيطك فى قلب غابة مونت تشويسي.





موريشيوس للغوص

الغوص في موريشيوس مذهل ومريح وآمن، مع بحيراتها الهادئة وشعابها القريبة من الشاطئ ، فهي أيضًا مكان رائع لتعلم الغوص، حيث تترابط العائلات هنا في عطلة غوص.







الشعاب المرجانية الرائعة مع الحياة الكلية النادرة والشعاب المرجانية المتنوعة. ينطلق غواصو المغامرات من الغطس العميق مع السلاحف والدلافين، ومواجهات الحيتان من حين لآخر ، والغوص المنجرف في التيارات القوية.





ومن منا لا يرغب في الاستمتاع بقضاء شهر عسل في الغوص في الجزيرة الاستوائية الأكثر رومانسية في العالم؟ مع مياه من 22 إلى 29 درجة، تتمتع شعابنا المرجانية بصحة جيدة، وتتنوع شعابنا وغطسنا استثنائي. من 20 إلى 80 مترًا، الرمال بيضاء، والبحر أزرق فيروزي، والشعاب المرجانية مذهلة، وتوفر هذه الجنة الاستوائية للغواص رفاهية بأسعار معقولة مقترنة بالغوص المتنوع بشكل كبير في مكان واحد.





يعتبر الغوص في موريشيوس مذهلًا لأنه جزء من هضبة ماسكارين تحت البحر، وتحيط بها 2.3 مليون كيلومتر مربع من المحيط الهندي، لكنها محمية بحاجز مرجاني، عادة، ترسو القوارب ويتم الوصول إليها مباشرة من الشاطئ أو من رصيف المراكب الصغيرة.







يتم فحص جميع قوارب الغوص في موريشيوس بانتظام من قبل جمعية موريشيوس للغواصين (MSDA) وتحمل تراخيص على متنها، لا يوجد غوص عند دخول الشاطئ في موريشيوس بسبب البحيرات الواقية.





مع بحيراتها الآمنة التي تمتد حتى الحاجز المرجاني وممراتها ومنحدراتها وحطامها، توفر الجزيرة مجموعة متنوعة من الغطس للمبتدئين وذوي الخبرة.





لا تفوت فرصة زيارة الكاتدرائية - واحدة من أشهر أماكن الغوص في موريشيوس. تقع قبالة فليك-إن- فلاك على الساحل الغربي للجزيرة، وتتميز المناطق المحيطة بجمال لا يصدق. تشمل المواقع الشهيرة الأخرى Gunner's Coin، حيث يمكنك رؤية سمكة الببغاء الكبيرة في كل غوص؛ صخرة الحوت (26 إلى 38 مترًا) حيث يمكن للمحظوظين أن يواجهوا قرش رأس المطرقة وجهًا لوجه.





ما يميز الغوص في موريشيوس هو القرب من الشاطئ، على الرغم من وجود معظم مواقع الغوص الأكثر صعوبة خارج الحاجز المرجاني، إلا أنه لا يزال من الممكن الوصول إليها دائمًا في رحلة بالقارب مدتها 20 دقيقة فقط.

