وزير النقل يتابع الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية المختلفة بأسوان

ويعد محور كلابشة الجديد فوق النيل ، أحد محاور التنمية التى تنشأها وزارة النقل على أرض أسوان، بإجمالى تكلفة تخطت حاجز الـ4 مليارات جنيه، وستساهم هذه المحاور فى ربط الشرق بالغرب لزيادة حركة التجارة وتنمية الاقتصاد بالمحافظة وصعيد مصر.





كما أن محور كلابشة الجديد تساهم فى حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويهدف إنشاء المحور إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، كما يساهم المشروع فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل، ودعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو .



