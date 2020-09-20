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محافظات

وزير النقل يتابع الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية المختلفة بأسوان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:26 م
مشروعات الطرق في
مشروعات الطرق في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
وصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، لمحافظة أسوان بعد إنتهاء جولته بمحافظتى قنا والأقصر، والتى تفقد خلالها بعض المشروعات الخاصة بالوزارة ، والتى تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث سيقوم بتفقد المحاور الطولية والعرضية الجارى تنفيذها على نهر النيل ومنها كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل .

ويعد محور كلابشة الجديد فوق النيل ، أحد محاور التنمية التى تنشأها وزارة النقل على أرض أسوان، بإجمالى تكلفة تخطت حاجز الـ4 مليارات جنيه، وستساهم هذه المحاور فى ربط الشرق بالغرب لزيادة حركة التجارة وتنمية الاقتصاد بالمحافظة وصعيد مصر.

كما أن محور كلابشة الجديد تساهم فى حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويهدف إنشاء المحور إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، كما يساهم المشروع فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل، ودعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو .

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ويصل طول محور كلابشة 23 كيلو مترا وعرضه 21 مترًا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 10 كبارى من أهمها ( كوبرى الطريق الزراعى الشرقى – كوبرى النيل – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى ) و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف .

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق كامل الوزير قام أمس بمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التى تنفذها وزارة النقل ومنها محـور قوص على النيل بمحافظة قنا، الذى تبلغ تكلفته الإجمالية 1.521 مليار جنيه، ويبلغ طـوله 19 كيلومترًا، وعرضه 21 مترًا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.

كما تفقد وزير النقل موقع محور شمال الأقصر والذى يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى مرورًا بطريق "طيبة - مطار الأقصر الدولي" والذى يتقاطع مع طريق "مصر - أسوان" الزراعى الشرقي، مرورًا بخط السكة الحديد ووصولًا إلى طريق "الأقصر - مركز الزينية".
وزير النقل يتابع الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية المختلفة بأسوان
وزير النقل يتابع الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية المختلفة بأسوان
وزير النقل يتابع الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية المختلفة بأسوان
وزير النقل يتابع الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية المختلفة بأسوان
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