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أخبار العالم

خلال عملية استخباراتية.. العراق يعلن القبض على قناص الجنوب بداعش

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:06 م
العنصر الإرهابي الذي
العنصر الإرهابي الذي تم القبض عليه
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محمود نوفل
كشفت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، عن القبض على ما يسمى بـ "قناص الجنوب" في تنظيم "داعش" خلال عملية استخباراتية.


وأفاد بيان للوكالة قائلا : "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، بالتنسيق مع قوة من اسايش السليمانية، عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش".


وقال البيان إن "الإرهابي عمل بما تسمى ولاية الجنوب، قاطع الفاروق، بكنى متعددة، بينها "قناص الجنوب"، بمنصب قناص لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف".


كما أضاف البيان قائلا أن "قناص الجنوب لديه اصدار مرئي بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراكه في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".
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