كيف تصلي صلاة المغرب ؟.. 13 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون





كيف تصلى صلاة المغرب قصرا؟ كيف تصلى صلاة المغرب قصرا؟ ، فقد ورد أن المغرب لا يقصر، يصلي ثلاث ركعات كما هو، فإن قصرت أي صليته ركعتين تجب عليك اعادته اي صلاته مرة ثانية، والذي يقصر هو الصلاة الرباعية فقط وهي { الظهر -العصر -العشاء } فقط وما سواها لا يقصر.





وقت صلاة المغرب

يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث (إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ) [صحيح البخاري].









تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها من المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.









قضاء صلاة المغرب

تقضى صلاة المغرب الفائتة في وقت الصلاة التي تليها وهي صلاة العشاء، حيث يبدأ المصلي بصلاة العشاء ثم ينهيها ويبدأ بصلاة المغرب بعدها.







