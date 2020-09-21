AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تقرير| محاولات الإخوان الفاشلة للسيطرة على الأزهر وسر العداء بينهما

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
محمد شحتة
جاءت ثورة 25 يناير لتفتح الأبواب أمام الإخوان لاستكمال مسيرة البنا بنفس الطريقة، وبدأوا محاولات السيطرة على الأزهر وتقليص دوره.

نرصد في هذا التقرير، محاولات الإخوان الفاشلة ضد الأزهر
بعد ثورة يناير، بادر محمد بديع المرشد العام للجماعة فى مايو 2011 مع وفد من الجماعة بزيارة شيخ الأزهر والتقى بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى لقاء حرص المرشد على أن يخرج منه ليقول: «نحن والأزهر يد واحدة».

الإخوان اتخذوا طرقا أخرى للانتشار داخل الأزهر وأحدثوا حالات كثيرة من الشغب والعنف، تولى القيام بها طلاب جامعة الأزهر، ومنها كذلك افتعال أزمة تسمم الطلاب في الواقعة الشهيرة بالمدينة الجامعية.

ورفع الإخوان من تطلعاتهم للسيطرة على المناصب في مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ولكنهم لم يفلحوا، فخسروا منصب المفتي، ولم يجدوا لهم مكانا في المشيخة بين القيادات والتي كانت تركيزهم الأكبر عليها للتحكم في نصاب الأمور  بشكل عام وتغيير منهجية الأزهر.

كما خاص الأزهر معركة مع الإخوان فيما يخص تمرير مشروع قانون الصكوك والذي حاول فيه الإخوان تمريره بأي شكل وطريقة، ومارسوا ضغوطا كبيرة على شيخ الأزهر من أجل الموافقة عليه.

ويرجع سر عداء الإخوان للأزهر، هو أن الأزهر الشريف الكيان الوحيد الذي يقف عقبة أمام تحقيق أطماعهم الفكرية، فحاولوا بشتى الطرق إضعافه وتقليص دوره الدعوي باختلاق المشاكل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تكريمه من ماليزيا.. تعرف على أبرز محطات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. فيديو

ترشيحاتنا

أسرع وصفة لزيادة الوزن بسرعة وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا

بيومي فؤاد: لم أدرس التمثيل أكاديميا.. والكوميديا لوني المفضل.. فيديو

في ذكرى رحيلها.. سبب وفاة فايزة أحمد

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. مشادة بين أم الطفل المذبوح ورئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت

اتركوني للموت.. طفلة تتوسل للأطباء إنهاء حياتها هربًا من حجيم والديها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتبة وملاءة منذ 50 عامًا.. شاهد منزل الزعيم أحمد عرابي من الداخل والخارج| صور

بإطلالة عصرية.. بشري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تفتح لأول مرة.. شاهد اكتشاف 27 تابوتًا فرعونيًا جديدًا داخل مقبرة بسقارة| فيديو وصور