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مرأة

احذر من وضع المعجون بكمية كبيرة على فرشاة الأسنان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نجد في إعلانات معجون الأسنان المعلن وهو كمية معجون كبيرة تغطي الفرشاة من أولها إلى آخرها وهذا من شأنه أن يوصل للعقل رسالة لا إرادية معتقدا أنها الكمية الصحيحة للمعجون على الفرشاة لذا فهذا الاعتقاد خاطئ.

وكانت آخر توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأسنان ADA تحدد كمية المعجون على الفرشاة على حسب عمر الطفل، يعني:

- مع ظهور أول سن في فمه إلى غاية 3 سنوات تكون الكمية مسحة واحدة أو بحجم حبة الأرز
- من 3 إلى 6 سنوات تكون بحجم حبة البازلاء

عند إكثار الكمية:

-- يحدث التفلور #flurose أو تسمم الأسنان بالفلورايد
هي حالة تصيب الأسنان لما تزيد كمية عنصر الفلور في الجسم  وتظهر على شكل بقع من اللون الأبيض أو  اللون الأصفر حسب شدة الحالة.

ملاحظة

الفلور هو أهم مادة من معجون الأسنان، وهي المادة المسؤولة عن حماية أسناننا من التسوس عندما تكون نسبته لا تتجاوز التركيز الموصى به،

مادة الفلور لما يزداد تركيزها في الجسم على حجم ووزن الطفل الصغير سيكون لها تأثير سلبي على الأسنان والعظام les os والاوتار les articulation .

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