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مرأة

هل تخزين مياه الشرب والعصائر في عبوات زجاجية آمن؟

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نظرًا لوجود درجات مختلفة من الزجاجات المتاحة ، فليست جميعها مناسبة لتخزين المشروبات الصالحة للأكل ، بما في ذلك المياه المعدنية. على سبيل المثال ، إذا كان لديك قوارير زجاجية ملفوفة بطبقة مقاومة للكسر وإذا كان هناك كسر ، فإن القطع الصغيرة غير المرئية للعين البشرية تبقى في الزجاجة. كما أن بعض الزجاجات تحتوي على مستويات ضارة من السموم مثل الرصاص والكادميوم والكروم ، ولكن نظرًا لأنها مموهة بأشكال وألوان جذابة المظهر ، فإن المستهلك يفاجأ ".

إذن ما الذي يمكن أن يستخدمه المرء؟ وفقًا لـ Iyer ، من الآمن استخدام زجاجات المياه الزجاجية من الدرجة الصيدلانية
ع ذلك ، عند المقارنة ، تكون زجاجات المياه الزجاجية في أي يوم أكثر أمانًا من الزجاجات البلاستيكية أو البلاستيكية للأسباب التالية:

يضمن استقرار المعادن

لا تحافظ العبوات الزجاجية على المعادن فحسب ، بل تضمن أيضًا بقاء المياه نقية ، وبالتالي فهي أفضل لصحتك وبيئتك .

صديق البيئة

يمكن إعادة تدوير الزجاجات ، بالنظر إلى هيكلها. ينتهي الأمر بغالبية الزجاجات البلاستيكية إما بإلقائها في المحيطات أو مقالب النفايات ويستغرق تحللها ما يقرب من 450 عامًا. حقيقة مثيرة للاهتمام: من بين 30 نوعًا غريبًا من البلاستيك ، هناك سبعة أنواع فقط يمكن إعادة تدويرها!

يحافظ على استقرار درجة حرارة الماء

سواء كانت باردة أو ساخنة ، فإن القوارير الزجاجية قادرة على الحفاظ على درجة حرارتها على المستويات النسبية ، وبذلك ، تأكد أيضًا من عدم امتصاص النكهات أو الألوان من الحاوية المذكورة.

تنظيف سريع وصحي

زجاجات المياه الزجاجية سهلة في صيانتها ولا تفقد وضوحها عند غسلها أو غمرها بسوائل أخرى. هذا ليس هو الحال مع زجاجات PET.

تلوث صفر

يجب أن تكون قد اختبرت رائحة أو طعمًا عند شرب الماء من زجاجة PET ، لأنه عند تعرضها للحرارة والرطوبة ، فمن المحتمل أن تطلق السموم الضارة مثل BPA التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض ضارة. لا تنبعث القوارير الزجاجية من طعم أو رائحة كريهة أو غريبة ولا يوجد أي مجال لبقايا عندما يتم استهلاك المياه في زجاجات زجاجية.
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