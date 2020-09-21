هل تخزين مياه الشرب والعصائر في عبوات زجاجية آمن؟

نظرًا لوجود درجات مختلفة من الزجاجات المتاحة ، فليست جميعها مناسبة لتخزين المشروبات الصالحة للأكل ، بما في ذلك المياه المعدنية. على سبيل المثال ، إذا كان لديك قوارير زجاجية ملفوفة بطبقة مقاومة للكسر وإذا كان هناك كسر ، فإن القطع الصغيرة غير المرئية للعين البشرية تبقى في الزجاجة. كما أن بعض الزجاجات تحتوي على مستويات ضارة من السموم مثل الرصاص والكادميوم والكروم ، ولكن نظرًا لأنها مموهة بأشكال وألوان جذابة المظهر ، فإن المستهلك يفاجأ ".





إذن ما الذي يمكن أن يستخدمه المرء؟ وفقًا لـ Iyer ، من الآمن استخدام زجاجات المياه الزجاجية من الدرجة الصيدلانية