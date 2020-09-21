هاني شنودة يتحدث عن نجاة الصغيرة ومشوارها الفني.. فيديو

قال الموسيقار هاني شنودة ، إن كاتب مذكراته مصطفى حمدي قام باختيار عناوين المذكرات بدقة شديدة، معقبا: تقرأ العناوين بس تعرف اللي حصل في القصة كلها.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن نجاة عندها نوع من الحرص شديد على نفسها في اختيارالأغاني، لأنها من الأربعة الكبار الذين غنوا باللغة العربية وهم "أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة"، معقبا: مفيش حد تاني بعدهم.





وكشف أنه لحن لها أغنية "أنا بعشق البحر"، ولكنها نزلت للسوق بعد 6 سنوات كاملة، لأنها كانت تأخذ آراء المحيطين بها قبل نزول أي أغنية.





وأردف: لحنت 6 أغاني لنجاة ولم يتم طرحهم، معقبا: نجاة غنت واحدة منها، ولكن تلك الأغنية تم سرقتها بعد غنائها، وبعد 4 أشهر تم طرحها في "كوكتيل" لإحدى الشركات الكبرى، وتم ملاحقة الشركة قضائيا.



