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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم 21-9-2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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محمد يحيي
شهدت اسعار العملات الأجنبية استقرارا في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 21-9-2020، مقابل الجنيه بحسب ما اعلنه البنك المركزي المصري .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 17.2 جنيه للشراء و 17.31 جنيه للبيع

بينما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.56 جنيه للشراء و 18.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.26 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر 100 ين ياباني نحو 14.99 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه 2.31 جنيه للشراء و 2.33 جنيه للبيع.

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