أسعار العملات الأجنبية اليوم 21-9-2020





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 17.2 جنيه للشراء و 17.31 جنيه للبيع





بينما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.56 جنيه للشراء و 18.69 جنيه للبيع.





ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.26 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع.





فيما سجل سعر 100 ين ياباني نحو 14.99 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع.





وبلغ سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه 2.31 جنيه للشراء و 2.33 جنيه للبيع.