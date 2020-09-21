أسعار العملات الأجنبية اليوم 21-9-2020

شهدت اسعار العملات الأجنبية استقرارا في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 21-9-2020، مقابل الجنيه بحسب ما اعلنه البنك المركزي المصري .
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2020
وبلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 17.2 جنيه للشراء و 17.31 جنيه للبيع
بينما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.56 جنيه للشراء و 18.69 جنيه للبيع.
ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.26 جنيه للشراء و 20.38 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر 100 ين ياباني نحو 14.99 جنيه للشراء و 15.1 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه 2.31 جنيه للشراء و 2.33 جنيه للبيع.