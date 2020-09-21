لإجراء عمليات الصيانة.. قطع الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة الخارجة فى الوادى الجديد

صرح المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى صباح اليوم الاثنين عن 3 مناطق بمركز الخارجة.





وقال الطماوى إن المناطق التى سيتم فصل التيار عنها هى شمال قرية المنيرة حتى النقب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا لاجراء اعمال الصيانة.





اقرا ايضا:

وأضاف أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء تقوم باجراء عمليات صيانة وتطوير لخطوط وشبكات ااكهرباء على مستوى القري والمدن بهدف تطوير وتحسين الخدمة وضمان وصول التيار لكافة المناطق.





من جانب اخر،أكد المهندس منصور ابراهيم وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أنه سيتم تحويل الآبار من الكهرباء إلى الطاقة الشمسية لتخفيض الأعباء المالية المطلوبة لتشغيل وصيانة الابار بالطاقة التقليدية "الديزل" .





واوضح ان الطاقة الشمسية مصدر لا ينضب، بالاضافة الى انخفاض مصروفات الصيانة والمحافظة على البيئة والتحكم في عدد ساعات التشغيل بصورة طبيعية و منع السحب الجائر من الخزان الجوفى.



