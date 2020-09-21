انخفاض ملحوظ.. ألمانيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت ألمانيا ، اليوم الإثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، تسجيل 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345 إصابة في اليوم السابق.





وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337 حالة.









ووفقًا لأحدث إحصائيات المعهد الألماني لم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتًا عند 9386 حالة.



