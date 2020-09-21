AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض ملحوظ.. ألمانيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
ألمانيا تسجل أقل
ألمانيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الإثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، تسجيل 922 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1345  إصابة في اليوم السابق.

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 272337 حالة.


ووفقًا لأحدث إحصائيات المعهد الألماني لم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتًا عند 9386 حالة.

وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

210402 حالة.. ألمانيا تسجل 509 إصابات جديدة بكورونا

أكثر من 1000 حالة في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا

بإجمالي 234853 حالة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

كورونا في ألمانيا .. معدل الإصابة يقفز إلى 242 ألف حالة مؤكدة

ترشيحاتنا

نابغة كروية من قلب التوحد.. محمد السنوسي حارس مرمى يحصل على بطولات عالمية ويتمنى لقاء شيكابالا| فيديو

بدون مسكنات.. علاجات سريعة لالتهاب المفاصل

الغيرة القاتلة... شاب يعذب خطيبته ويحطم وجهها لخروجها مع أصدقائها

برفقة أبنائها.. أصالة تحتفل بألبومها الجديد لا تستسلم

بإطلالة عصرية.. بشري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وزير الخارجية القبرصي: تركيا اختارت التصعيد ولابد من فرض عقوبات أوروبية عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف عن إطلالات كارينا كابور

مرتبة وملاءة منذ 50 عامًا.. شاهد منزل الزعيم أحمد عرابي من الداخل والخارج| صور

بإطلالة عصرية.. بشري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها