استشاري تغذية: الإفراط في تناول الزنجبيل ليس مفيدا للصحة

الزنجبيل من المشروبات الدافئة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها باستمرار لكي يتمتع بالفيتامينات والعناصر الغنية أو الفوائد الصحية التي تعود للجسم عند تناوله، ولكن لا يعلم الكثير أن الإفراط في تناول الزنجبيل يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية.
وفي هذا السياق كشفت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عن أبرز أضرار الإكثار والأفراط في تناول الزنجبيل وكان أبرزها:
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-الشعور بـ ألم في البطن وإسهال
- شعور بالتعب والخمول والنعاس
- حرقة المعدة
-انتفاخ البطن وغازات
-قرحة والتهاب بالأمعاء
-شعور بالقلق والتوتر
لذا أكدت استشاري التغذية، ضرورة عدم المبالغة في تناول الزنجبيل، ويفضل فنجان واحد باليوم جيد ويكفي، ونصحت الحامل ومريض الضغط والأشخاص الذين يعانون من آلام وتقرحات في المعدة بعدم تناول مغلي الزنجبيل حفاظًا على سلامتهم.