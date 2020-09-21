استشاري تغذية: الإفراط في تناول الزنجبيل ليس مفيدا للصحة

الزنجبيل من المشروبات الدافئة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها لكي يتمتع بالفيتامينات والعناصر الغنية أو الفوائد الصحية التي تعود للجسم عند تناوله، ولكن لا يعلم الكثير أن الإفراط في تناول الزنجبيل يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية. باستمرار





وفي هذا السياق كشفت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عن أبرز أضرار الإكثار والأفراط في تناول الزنجبيل وكان أبرزها:

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-الشعور بـ ألم في البطن وإسهال

- شعور بالتعب والخمول والنعاس

- حرقة المعدة

-انتفاخ البطن وغازات

-قرحة والتهاب بالأمعاء

-شعور بالقلق والتوتر



