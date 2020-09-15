ممنوع على مرضى الكلى والجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار الزنجبيل

اضرار الزنجبيل هي اكثر مايجهله الكثير، وذلك بسبب فوائدةه العديدة، التي لاتعد ، وبالرغم من ذلك إلا أن أضرار الزنجبيل غير متوقعة فهو مضر على الكلى والمعدة والرحم.





أضرار الزنجبيل على الكلى:

قد تفكر في استخدام المكملات العشبية للمساعدة في أي مخاوف صحية قد تكون لديك ، ولكن كمريض مصاب بأمراض الكلى ، يجب توخي الحذر مع المكملات العشبية حيث اثبتت ان هناك اضرار الزنجبيل علي الكلي

فإن أضرار الزنجبيل على الكلى، آمن إذا كنت تعاني من أمراض الكلى ، لأن بعض المنتجات العشبية يمكن أن تسبب ضررًا للكليتين بل وتزيد من سوء أمراض الكلى لديك. أيضًا ، لا تستطيع الكليتان التخلص من الفضلات التي يمكن أن تتراكم في جسمك.



أضرار الزنجبيل على المعدة

اضرار الزنجبيل على المعدة غير متوقعة وعديدة فهو يتسبب فى زيادة مستويات حمض البوليك في الدم، وقد يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا،





ومن اضرار الزنجبيل علي المعدة انه يحفز إفراز الصفراء مما يفيد الهضم، ولكن إذا كانت معدتك فارغة ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تحفيز المعدة ، مما يؤدي إلى ضيق في الجهاز الهضمي واضطراب في المعدة والكبد

عند تناول جرعات أعلى (أكثر من 4 جرامات في اليوم) ، قد يسبب حرقة معدة خفيفة. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى اضطراب المعدة والتجشؤ وهي ابزر اضرار الزنجبيل علي المعدة .





أضرار الزنجبيل على الرحم

يمكن أن يؤدي تناول مكملات الزنجبيل بجرعات كبيرة أيضًا إلى حدوث إجهاض ومضاعفات أخرى. على الرغم من أن الزنجبيل آمن عند استخدامه بكميات موجودة في الطعام ، الا ان اضرار الزنجبيل علي الرحم أنه يمكن أن يسبب مشاكل أثناء الحمل. قد يؤدي تناول الزنجبيل الزائد أثناء الحمل أيضًا إلى ارتداد الحمض وحرقة المعدة كما ذكرت في اضرار الزنجبيل علي المعدة





أضرار الزنجبيل على الجلد

اضرار الزنجبيل علي الجلد تحدث في الجرعات الصغيرة ، حيث ام الزنجبيل له آثار جانبية قليلة. الجرعات العالية من الزنجبيل - أكثر من 5 جرامات في اليوم تزيد من فرص الآثار الجانبية. حيص ان الزنجبيل ضار على الجلد قد يسبب طفح جلدي .

قد يؤدي تناوله أو شربه إلى: غاز حرقة في المعدة معده مضطربه تهيج الفم المخاطر قد يزيد الزنجبيل من خطر النزيف.











