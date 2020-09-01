أضرار الزنجبيل بالليمون والقرفة غير متوقعة.. تعرفى عليها

رغم الفوائد المعروفة إلا أن أضرار الزنجبيل يمكن أن يسبب أضرار كثيرة على الصحة، حيث أن الإستهلاك المفرط قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية أبرزها كثرة التبول ومشاكل فى الكلى، كما أنه يمكن أن يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا.





ونقدم إليك أضرار الزنجبيل بالليمون و أضرار الزنجبيل بالقرفة على الكلى والكبد و الضغط رغم فوائده العديدة التى لا حصر لها للمرأة الحامل وإنقاص الوزن إلا أن أضرار الزنجبيل كثيرة:



أضرار الزنجبيل والليمون

قد يؤدي الاستهلاك المفرط لشاي الليمون والزنجبيل إلى كثرة التبول، وبالتالي ، قلل من تناول هذا المشروب إذا كنت تعانى من مشاكل فى الكلى





أضرار الزنجبيل على الكلى

تشير الأبحاث إلى أن شاي الزنجبيل بالكركم قد يسبب مضاعفات لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو حصوات المرارة. قد يؤدي الشاي إلى تفاقم الحالة عن طريق زيادة مستويات حمض البوليك في الدم، وقد يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا، ومع ذلك ، هناك أبحاث أقل في هذا الصدد، ومن ثم ، استشر طبيبك.





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أضرار الزنجبيل مع القرفة

أضرار الزنجبيل مع القرفة قد يؤدي إلى الإسهال إذا تم تناول الزنجبيل بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب الإسهال Gingerols، لأن المكونات النشطة في الزنجبيل ، تسرع مرور الطعام عبر الأمعاء وقد تسبب الإسهال.

ويمكن أن يحدث الإسهال عندما يتحرك البراز بسرعة كبيرة جدًا عبر الجهاز الهضمي، وتسبب الحركة المعدية المعوية غير الطبيعية والإفراط في إفراز السوائل في الجهاز الهضمي الإسهال. ويمكن أن يحدث الإسهال عندما يتحرك البراز بسرعة كبيرة جدًا عبر الجهاز الهضمي، وتسبب الحركة المعدية المعوية غير الطبيعية والإفراط في إفراز السوائل في الجهاز الهضمي الإسهال.





أضرار الزنجبيل على الضغط والسكر



أضرار الزنجبيل على الكبد يحفز الزنجبيل إفراز الصفراء مما يفيد الهضم، ولكن إذا كانت معدتك فارغة ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تحفيز المعدة ، مما يؤدي إلى ضيق في الجهاز الهضمي واضطراب في المعدة والكبد

يُعتقد أن الزنجبيل يحتوى على مركبات تشبه الكابسيسين الذى يهيج المعدة ، مما يجعلها تنتج المزيد من الأحماض. قد يجعلك هذا تشعر بعدم الاستقرار.



ومع ذلك ، تشير بعض الأدلة إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد بالفعل في علاج اضطراب المعدة .

يُعتقد أن الزنجبيل يحتوى على مركبات تشبه الكابسيسين الذى يهيج المعدة ، مما يجعلها تنتج المزيد من الأحماض. قد يجعلك هذا تشعر بعدم الاستقرار.ومع ذلك ، تشير بعض الأدلة إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد بالفعل في علاج اضطراب المعدة .

أضرار الزنجبيل على المعدة الزنجبيل ، عند تناول جرعات أعلى (أكثر من 4 جرامات في اليوم) ، قد يسبب حرقة معدة خفيفة. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى اضطراب المعدة والتجشؤ.

إذا كنت تستخدم الزنجبيل كعلاج بديل وتعاني من الحموضة المعوية كأثر جانبي ، فقد ترغب في تجربة الزنجبيل في شكل كبسولة. هذا قد لا يؤدي إلى آثار جانبية.



تشير دراسة أمريكية إلى حدوث حرقة في الأشخاص الذين تناولوا الزنجبيل . في أغلب الأحيان ، يمكن أن يؤدي تناول أكثر من 5 جرامات من الزنجبيل يوميًا إلى حدوث هذه الآثار الجانبية ، بما في ذلك حرقة المعدة .



الزنجبيل ، عند تناول جرعات أعلى (أكثر من 4 جرامات في اليوم) ، قد يسبب حرقة معدة خفيفة. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى اضطراب المعدة والتجشؤ.إذا كنت تستخدم الزنجبيل كعلاج بديل وتعاني من الحموضة المعوية كأثر جانبي ، فقد ترغب في تجربة الزنجبيل في شكل كبسولة. هذا قد لا يؤدي إلى آثار جانبية.تشير دراسة أمريكية إلى حدوث حرقة في الأشخاص الذين تناولوا الزنجبيل . في أغلب الأحيان ، يمكن أن يؤدي تناول أكثر من 5 جرامات من الزنجبيل يوميًا إلى حدوث هذه الآثار الجانبية ، بما في ذلك حرقة المعدة . أضرار الزنجبيل على الرحم قد يسبب تفاقم في مشاكل النزيف بسبب خصائصه المضادة للصفائح الدموية . يعتقد البعض أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من خطر النزيف عند تناوله مع الأعشاب الأخرى مثل القرنفل والثوم والجينسنج



يمكن أن يؤدي تناول مكملات الزنجبيل بجرعات كبيرة أيضًا إلى حدوث إجهاض ومضاعفات أخرى. على الرغم من أن الزنجبيل آمن عند استخدامه بكميات موجودة في الطعام ، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل أثناء الحمل. قد يؤدي تناول الزنجبيل الزائد أثناء الحمل أيضًا إلى ارتداد الحمض وحرقة المعدة



فوائد الزنجبيل وأضراره على الرغم من أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغثيان لدى النساء الحوامل ، فمن المهم ملاحظة الجانب المظلم للعشب أيضًا، ووفقًا لبعض الخبراء ، فإن تناول الزنجبيل يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض . قد لا يكون خطيرًا إذا كانت الجرعة أقل من 1500 مجم في اليوم ( 8 ). أي شيء يتجاوز ذلك قد يكون غير آمن للنساء الحوامل.

على الرغم من أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغثيان لدى النساء الحوامل ، فمن المهم ملاحظة الجانب المظلم للعشب أيضًا، ووفقًا لبعض الخبراء ، فإن تناول الزنجبيل يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض . قد لا يكون خطيرًا إذا كانت الجرعة أقل من 1500 مجم في اليوم ( 8 ). أي شيء يتجاوز ذلك قد يكون غير آمن للنساء الحوامل.

قد تنخفض نسبة السكر في الدم كثيرا فمن المعروف أن الزنجبيل يساعد في علاج مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، فإن تناوله مع أدوية السكري قد يسبب مشاكل و قد يعزز الزنجبيل من آثار الدواء ويسبب نقص السكر في الدم أو خفض نسبة السكر في الدم بشكل مفرط.