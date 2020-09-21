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فن

على جبر يهنئ رضا البحراوى بعيد ميلاده.. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ على جبر لاعب نادى بيراميدز ، الفنان رضا البحراوى بعيد ميلاده ونشر البحراوى فيديو على جبر على حسابة بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .


وعلق البحراوى قائلا " اخويا الغالي وانت طيب يا ‏وزير ".


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وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.

كانت أبرز أعمال رضا البحراوى الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.
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