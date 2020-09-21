مد ساعات العمل بقلعة قايتباي حتى الثامنة مساء.. ولا تغيير في قيمة التذاكر

وأكد متولي أن قيمة التذاكر لم تتغير وأنها بنفس قيمة التذاكر الصباحية تشجيعا لتنشيط السياحة.





اقرأ أيضا:





وأشار إلى أنه في إطار الحرص على إظهار قلعة قايتباى بالمظهر الحضاري اللائق، يجرى تنسيق الحدائق وتجميلها بشكل مستمر مع الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكامل طبقا للاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار.



