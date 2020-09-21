مد ساعات العمل بقلعة قايتباي حتى الثامنة مساء.. ولا تغيير في قيمة التذاكر

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، عن مد ساعات العمل بقلعة قايتباي حتى الساعة الثامنة مساء، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
وأكد متولي أن قيمة التذاكر لم تتغير وأنها بنفس قيمة التذاكر الصباحية تشجيعا لتنشيط السياحة.
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وأشار إلى أنه في إطار الحرص على إظهار قلعة قايتباى بالمظهر الحضاري اللائق، يجرى تنسيق الحدائق وتجميلها بشكل مستمر مع الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكامل طبقا للاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار.
وأضاف أنه تم تغير علم شعار الجمهورية بآخر جديد واليوم علم شعار الجمهورية يرفرف أعلى ساري البرج الرئيسي بقلعة قايتباي.