AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
تبدأ الحكومة اليوم بتطبيق الإجراءات الحديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ ايّام خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا ، ومنها عودة صلاة الجنازة بالمساجد.

حيث كان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: اتخذت اللجنة حزمة من القرارات الجديدة وتشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.

وكانت من بين القرارت الموافقة على إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" حيث بدا المعرض امس 20 سبتمبر، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة كورونا:استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة في الفنادق بحد أقصى 300 فرد

لجنة كورونا توافق على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم

استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فتح فصول محو الأمية ..21 سبتمبر

قرارات حكومية تسعد المواطنين في مواجهة كورونا.. عودة صلاة الجنازة إلى المساجد.. الأفراح في الأماكن المكشوفة.. واستئناف تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم

صحة البرلمان: انفراجة الحكومة لا تعني التهاون مع كورونا والمخالفين

انفراجة جديدة.. عودة صلاة الجنازة في المساجد وإقامة الأفراح بالقاعات المكشوفة.. والنواب: كورونا مستمر والغرامات والحذر مطلوب

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي لليرة التركية مقابل الدولار

أخبار الرياضة: أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه .. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المقاولون العرب

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

مختار نوح: قنوات الدم اعترفت بفشلها في دعوات التظاهر المزعومة.. فيديو

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

20 معلومة عن نظام الحضور والدراسة بجامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية