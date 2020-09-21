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فن

عرض الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لـ ابنة السفير.. اليوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
ابنة السفير
ابنة السفير
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شروق ابراهيم
تعرض الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل التركي ابنة السفير مساء اليوم، الاثنين، عبر تطبيق شاهد Vip وذلك بعد عرض الحلقة مباشرة على قناة ستار التركية.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ابنة السفير 
شهدت أحداث الحلقة ٢ من مسلسل ابنة السفير اشتعال الأحداث بعدما قرر سلطان "انجين اكيورك" وصديقه فايز أن يتحولا إلى أعداء.

وبدأت أحداث ابنة السفير عندما حاول فايز، أن يعترف لنارين "نسليهان اتاغول" بحبه وسرعان ما تعدى عليه سلطان بالضرب حتى فقد وعيه، ويرغم سلطان حبيبته نارين على البقاء في القصر لكي يحميها من أمين الذي سبق وخطفها.

وتقوم ميادة زوجة سلطان بزيارة منزل سليمان عدو زوجها سلطان من أجل الاتحاد مع أمين لكي يخطف نارين "ابنة السفير" مرة أخرى وتتخلص منها.

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

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